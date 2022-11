Basketball Kicks Off in B & C and Other Leagues

Photo by stock

Basketball is back, baby!!! Class B & C in LHSAA get a head start over A & 2A and some teams are starting to show they are the cream of the crop. Also, kicking off were MAIS and ACEL basketball. Weston Lady Wolves are already prowling the competition and have already claimed the Calvin Tournament. Gibsland-Coleman boys and girls are looking for a return trip to a state championship. Check out this week's top performances. Coaches get those scores and stats to me (Shawn White 318-751-1943 ) so we can get you stars their shine.

Boys

October 24

Columbia Christian 61, Shreveport Force 54

October 31

Summerfield 69, Weston 62

Ebarb 47, Stanley 42

Claiborne Academy 69, Mount Olive 19

Word of God Academy 66, Faith Training Christian Academy 53

November 1

Castor 78, Downsville 17

Zwolle 88, Doyline 57

Quitman 77, Dodson 23

Choudrant 73, Pleasant Hill 54

Avoyelles Public Charter 51, Simsboro 37

Pitkin 45, Converse 35

Anacoco 67, Florien 53

Hicks 70, Negreet 53

Hornbeck 61, Stanley 45

Gibsland-Coleman 59, Saline 37

Atlanta 56, Summerfield 46

Calvin 76, Harrisonburg 44

Providence 68, Shreveport Force 53

November 2

Zwolle 74, Midland 46 (Fairview)

November 3

Castor 64, Weston 34 (Dodson)

Quitman 66, Summerfield 51

Choudrant 67, Saline 57 (Choudrant)

Florien 63, Pleasant Hill 35 (Pleasant Hill)

Anacoco 53, Negreet 33 (Simpson)

Ebarb 62, Stanley 47 (Pleasant Hill)

November 4

Calvin 54, Castor 51 (Dodson)

Doyline 90, Kilbourne 58

Claiborne Christian 36, Quitman 34

Choudrant 53, Maurepas 45 (Choudrant)

Converse 68, Harrisonburg 24

Hornbeck 46, Florien 36 (Pleasant Hill)

Gibsland-Coleman 70, Summerfield 47 (Choudrant)

Atlanta 57, Dodson 39 (Dodson)

Ebarb 50, Pleasant Hill 44 (Pleasant Hill)

First Baptist Christian - Lafayette 62, Mount Olive 60

November 5

Simsboro 61, Alexandria Country Day 32

Hicks 43, Negreet 39 (Simpson)

Zwolle 64, Hackberry 41 (Fairview)

Zwolle 72, Fairview 52 (Fairview)

Gibsland-Coleman 64, Choudrant 49 (Choudrant)

Summerfield 70, Saline 59 (Choudrant)

Calvin 60, Atlanta 36 (Dodson)

Aggieland Home School 72, Shreveport Force 33

November 7

Doyline 58, Stanley 16

Quitman 48, Saline 28

Singer 77, Converse 57

Ebarb 69, Florien 53

Gibsland-Coleman 69, Atlanta 19

Calvin 74, Monterey 63

Oak Hill 54, Dodson 52

November 8

Claiborne Christian 66, Castor 64

Negreet 60, Ebarb 40

Zwolle 63, Fairview 56

Shreveport Force 56, Mount Olive 27

Word of God Academy 81, Old Bethel Christian 11

November 9

Midland 62, Quitman 50 (Plainview)

November 10

Saline 63, Weston 29 (Calvin)

Zwolle 65, Stanley 44 (Ebarb)

Claiborne Christian 69, Atlanta 47

Calvin 60, Dodson 17 (Calvin)

Providence 53, Emerson 30

Tyler Heat 53, Shreveport Force 13

November 11

Castor 53, Pleasant Hill 33 (Ebarb)

Quitman 55, Evans 45 (Plainview)

Choudrant 58, Saline 47 (Calvin)

Gibsland-Coleman 61, Simsboro 31 (GCHS)

Negreet 56, Converse 49 (Ebarb)

Anacoco 41, Florien 36

Summerfield 44, Holden 42 (Plainview)

Calvin 74, Harrisonburg 29 (Calvin)

Ebarb 51, Pitkin 43 (Ebarb)

Providence 64, Columbia Christian 45

Word of God Academy 64, Bishop Noland Episcopal Day 17

November 12

Stanley 55, Castor 52 (Ebarb)

Ebarb 46, Converse 40 (Ebarb)

Zwolle 65, Pitkin 45 (Ebarb)

Gibsland-Coleman 81, Atlanta 26 (GCHS)

Plainview 89, Summerfield 69 (Plainview)

Choudrant 60, Calvin 51 (Calvin)

Girls

October 31

Weston 70, Summerfield 61

Stanley 36, Ebarb 29

November 1

Castor 68, Downsville 25

Zwolle 64, Doyline 44

Quitman 57, Dodson 7

Pleasant Hill 60, Choudrant 29

Simsboro 32, Avoyelles Public Charter 30

Pitkin 68, Converse 33

Anacoco 61, Florien 60

Hicks 73, Negreet 38

Hornbeck 49, Stanley 22

Gibsland-Coleman 55, Saline 16

Summerfield 50, Atlanta 14

Calvin 49, Harrisonburg 47

November 2

Fairview 76, Zwolle 52 (Fairview)

November 3

Weston 87, Castor 79 (Dodson)

Quitman 35, Summerfield 34

Saline 53, Choudrant 38 (Choudrant)

Florien 49, Pleasant Hill 47 (Pleasant Hill)

Ebarb 42, Stanley 28 (Pleasant Hill)

November 4

Doyline 38, Kilbourne 28

Quitman 50, Claiborne Christian 34

Weston 73, Calvin 59 (Dodson)

Choudrant 53, Maurepas 27 (Choudrant)

Converse 50, Harrisonburg 39

Florien 32, Hornbeck 24 (Pleasant Hill)

Lacassine 55, Negreet 28 (Simpson)

Gibsland-Coleman 53, Summerfield 38 (Choudrant)

Atlanta 42, Dodson 27 (Dodson)

Pleasant Hill 50, Ebarb 41 (Pleasant Hll)

November 5

Weston 52, Atlanta 23 (Dodson)

Gibsland-Coleman 57, Choudrant 6 (Choudrant)

Simpson 54, Negreet 30 (Simpson)

Midland 62, Zwolle 46 (Fairview)

Summerfield 39, Saline 38 (Choudrant)

November 7

Stanley 36, Doyline 35

Quitman 60, Saline 34

Converse 46, Singer 29

Florien 54, Ebarb 29

Gibsland-Coleman 58, Atlanta 8

Monterey 54, Calvin 46

Oak Hill 65, Dodson 6

November 8

Castor 43, Claiborne Christian 30

Ebarb 35, Negreet 34

Fairview 77, Zwolle 39

November 9

Midland 63, Quitman 31 (Plainview)

November 10

Weston 65, Saline 35 (Calvin)

Pleasant Hill 32, Negreet 31 (Ebarb)

Ebarb 34, Stanley 32 (Ebarb)

Zwolle 63, Pitkin 59 (Ebarb)

Claiborne Christian 58, Atlanta 8

Calvin 67, Dodson 27 (Calvin)

November 11

Ebarb 49, Castor 29 (Ebarb)

Elizabeth 51, Quitman 46 (Plainview)

Weston 66, Choudrant 53 (Calvin)

Gibsland-Coleman 54, Simsboro 40 (GCHS)

Pleasant Hill 61, Converse 51 (Ebarb)

Florien 57, Anacoco 54

Holden 70, Summerfield 32 (Plainview)

Calvin 54, Harrisonburg 36 (Calvin)

November 12

Pitkin 68, Castor 21 (Ebarb)

Weston 52, Calvin 47 (Calvin)

Ebarb 37, Converse 31 (Ebarb)

Zwolle 60, Stanley 29 (Ebarb)

Gibsland-Coleman 69, Atlanta 5 (GCHS)

Plainview 47, Summerfield 34 (Plainview)

Top Performers - Boys

Jamaria Clark, Doyline, 41, vs. Kilbourne

Trae Kennedy, Summerfield, 38, vs. Plainview

Kenneth Montgomery, Zwolle, 32, vs. Doyline

Jamarion Clark, Castor, 28, vs. Claiborne Christian

Bryce Zehr, Weston, 24, vs. Summerfield

JP Hobbs, Shreveport Force, 24, vs. Providence

Will Dison, Saline, 23, vs. Weston

Dalton Wilson, Summerfield, 23, vs. Saline

Jamarion Clark, Castor, 23, vs. Ebarb

Braden Theriot, Weston, 23, vs. Summerfield

Jamaria Clark, Doyline, 22, vs. Zwolle

Marquez Tate, Summerfied, 21, vs. Saline

Trae Kennedy, Summerfield, 21, vs. Weston

Cayden Mingo, Doyline, 21, vs. Kilbourne

Lovell Bowman, Providence, 21, vs. Shreveport Force

Zyere Cartwright, Word of God Academy, 21, vs, Bishop Noland Episcopal

Josef Grau, Providence, 20, vs. Columbia Christian

JP Hobbs, Shreveport Force, 20, vs. Columbia Christian

Jacobi Bryant, Word of God Academy, 20, vs. Old Bethel Christian

Top Performer - Girls

Samora Sampson, Gibsland-Coleman, 29, vs Summerfield

Bethany Leach, Quitman, 27, vs Castor

Briley Peterson, Weston, 27, vs. Castor

Emma McBride, Weston, 26, vs. Castor

Kaylyn Long, Castor, 25, vs. Weston

Arianna Williams, Gibsland-Coleman, 24, vs Atlanta (Mon)

Emma McBride, Weston, 23, vs Summerfield

Briley Peterson, Weston, 23, vs Summerfield

Kaylyn Long, Castor, 22, vs Claiborne Christian

Samora Sampson, 22, Gibsland-Coleman, vs Saline

Kelena Smith, Castor, 22, vs. Weston

Kearra Wilson, Summerfield, 22, vs Weston

Ikeia Brown, Simsboro, 21, vs Gibsland-Coleman

Lainnie Trosclair, Weston, 21, vs. Calvin

Arianna Williams, Gibsland-Coleman, 20, vs. Atlanta (Sat)

Emma McBride, Weston, 20, vs Calvin