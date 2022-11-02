UTRNWLA - Week 9 Top Performers

UTRNWLA Football Report - Week 9 Recap

The Glenbrook Apaches claimed the District 1-A district title with a win over defending Class A state champ Homer Pelicans on Thursday night. Glenbrook changed course and scored on the ground attack. Maddox Mandino had 5 carries for 60 yards and two touchdowns. Ty Feaster took the quarterback keeper into the end zone. The defense was a key factor for the Apaches. Landry Powell had 16 tackles and 3 sacks. Rhett Johnson piled on 15 tackles. a sack, and a forced fumble. Maddox Mandino and Garrett Brown each had 10 tackles. Tre Kent snatched an interception along with 8 tackles. Toby Haulmark took 5 tackles. Cason Clemmons also had an interception.