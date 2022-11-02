UTRNWLA - Week 9 Top Performers

Top 7 QBs
Abram Wardell, Calvary, 10-11-0-168 3TD
Adam Parker, St. Mary's, 12-19-1-167 TD
Ty Feaster, Glenbrook, 12-19-0-134
Khameron Boykins, Logansport, 14-29-0-134
Tovoras Lee, Green Oaks, 10-17-1-126, TD
Aiden Brock, North Caddo, 6-12-0-124 TD
Andrevious Buggs, Homer, 9-20-2-113
Rollin' 15 Rushers
Markecion Carr, Arcadia, 10-224 2 TD
Malachi Jackson, Winnfield, 13-185 3 TD
Lane Thomas, Cedar Creek, 14-173
Aaron Reddix, Plain Dealing, 15-159 TD
Trace Wall, Loyola, 28-156 TD
Jeremiah James, Many, 9-124
KJ Black, North Caddo, 11-109 TD
Ian Fitzgerald, Arcadia, 9-101
Toby Franklin, Haynesville, 3-101 3 TD
Jaylan Green, Haynesville, 2-99 TD
Drake Griffin, St. Mary's, 11-97. TD
Cooper DeFatta, Loyola, 16-91 3 TD
Alonzo Jackson, Jr., Haynesville, 2-89 TD
Gregory Williams, Homer, 16-88 TD
Khameron Boykins, Logansport, 10-88
Playmakin' 10 Receivers
J'Quay Vinson, North Caddo, 7-112 TD
Mixon Bankston, St. Mary's, 7-83 TD
Delarrious Marshall, Green Oaks, 6-77
Xavier Atkins, Jonesboro-Hodge, 3-72 TD
LaMichael Greer, Homer, 2-68
Kolby Thomas, Calvary, 4-68
Cason Clemmons, Glenbrook, 3-67
DeAndre Johnson, Magnolia SOE, 1-65
Jamarion Demery, Red River, 1-58
GeAuntre Nelson, Arcadia, 2-56 2 TD
Top 20 Defense
Ryland Brister, Winnfield, 23 tackles
Landrey Powell, Glenbrook, 16 tackles
Rhett Johnson, Glenbrook, 15 tackles
Jake Norsworthy, Winnfield, 10.5 tackles
Maddox Mandino, Glenbrook, 10 tackles
Garrett Brown, Glenbrook, 10 tackles
Tre Kent, Glenbrook, 8 tackles, 1 INT
Joseph Carroll, Green Oaks, 7.5 tackles
Isaiah Jackson, Arcadia, 7 tackles
Chavale Robinson, Lincoln Prep, 7 tackles
Jaylin Huntley, Lincoln Prep, 7 tackles
Travis Lewis, Green Oaks, 6.5 tackles
Camron Winzer, Homer, 6 tackles
Jamarquese Hampton, Homer, 6 tackles
Drake Griffin, St. Mary's, 6 tackles
Cortaveous Dorsey, Green Oaks, 5.5 tackles
Kartrevrick Banks, Homer, 5.5 tackles
Mixon Bankston, St. Mary's, 5.5 tackles, INT
GeAuntre Nelson, Arcadia, 5 tackles, INT
Trevor McLendon, Many, 2 tackles, INT, FR
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